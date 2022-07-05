В Новосибирске на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 5 июля, в Новосибирске рядом с перекрестком улиц Ипподромской и Достоевского иномарка сбила женщину. Об этом рассказали во соцсети очевидцы.
– Субкомпактвэн Ford Fusion сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, – уточнили в группе «АСТ-54».
На фото к посту видно, на месте работает скорая.
По словам очевидцев, пострадавшая не подает признаков жизни.
В ГИБДД по Новосибирску ДТП пока не прокомментировали.
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