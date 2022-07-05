Вожатые забрали у детей еду. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске уволили вожатых лагеря, которые забирали еду у детей. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

- Ситуация с изъятием у детей продуктов питания в загородном лагере находится на контроле министерства труда и социального развития Новосибирской области. С администрацией организации и матерью детей проведен телефонный разговор по указанному факту. – рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Сейчас администрация лагеря усилила контроль за вожатским составом.

Напомним, об инциденте рассказала многодетная мама Оксана Усова. Женщине позвонила одна из дочек и сообщила о непедагогичных методах работы.

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