В Новосибирскую область придет жара до +28 градусов

Сибиряков ожидает жаркое и дождливое начало недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске и области остается теплой и дождливой. Сибиряков ожидает жара до +28 градусов, кратковременные дожди, а также порывистый ветер до 14 метров в секунду.

— Во вторник, 5 июля, ночью будет +15…+17 градусов, днем — +26…+28 градусов. Ожидается облачная погода почти без осадков, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. В среду, 6 июля, ночью похолодает до +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, — рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В четверг, 7 июля, ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов, днем же температура поднимется до +23…+25 градусов. Ожидается кратковременный дождь и грозы, ветер северо-западный 4-9 метра в секунду.

Напомним, что июль обещает быть дождливым и жарким. Причем в первой половине месяца погода будет нестабильной. А вот во второй половине температурный фон выровняется — будет около +20…+28 градусов, в основном с ясным или малооблачным небом.

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