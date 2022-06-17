Погода в Новосибирске на июль 2022: дождливый, но жаркий месяц

В июле придется ходить с зонтиком. а не ездить на пляжи, согласно прогнозам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на июль 2022 будет контрастной. Синоптики обещают чередование пасмурных и солнечных недель, причем в некоторые дни дождь и жара случатся одновременно.

Предварительный прогноз сервиса «Ну и погода» говорит, что некуда будет укрыться от жары.

— В первую декаду месяца температура составит от +24 до +34 градусов. Будут частые дожди, возможно с градом, — сообщает сервис.

Солнце выглянет во второй половине месяца. Температурный фон выровняется — будет около +20…+28 градусов, в основном с ясным или малооблачным небом.

Согласно сайту «Рамблер.Погода» почти весь месяц прольют дожди, лишь 7 дней из 31 будет светить солнце. Прогнозы по температуре тоже не совсем оптимистичные — около +20…+25 градусов в среднем.

Похожий прогноз дает и «Яндекс.Погода». Начало месяца — пасмурное и дождливое с температурой около +20…+23 градусов. Вторая половина июля обещает быть также пасмурной, но преимущественно без осадков.

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