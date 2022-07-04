Под Новосибирском арестовали директора сузунского аквапарка, подозреваемого в убийстве жены. Фото: "АСТ-54" // соцсети.

В понедельник, 4 июля, стало известно, что директора сузунского аквапарка, подозреваемого в расправе над супругой, арестовали. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области. Ранее на мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство».

– 30 июня 2022 года вечером пьяный обвиняемый пришел в дом своей бывшей супруги на улице Остальцова р.п. Сузун. На почве ревности они поссорились. В ходе ссоры мужчина взял нож и несколько раз ударил в жизненно-важные органы потерпевшей и не менее трех ударил рукой ей по голове. От полученных телесных повреждений женщина потеряла сознание и упала на пол, напомнили в Следственном комитете.

Чтобы скрыть преступление, ревнивец облил дом бензином и поджег. После этого с места преступления сбежал. На выезде из поселка он передумал и сам явился в отдел полиции. Там он признался, что убил бывшую жену.

Агрессора отправили в СИЗО. Он раскаялся и сознался в содеянном полностью.

«Комсомолка» писала, что для близких погибшей женщины ее смерть стала ударом. Маму женщины после трагедии увезли в больницу с инсультом. Супруги прожили вместе больше 15 лет. Растили двух дочек. Почему они расстались, неизвестно.

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