Под Новосибирском на пожаре в частном доме погибла женщина. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В четверг, 30 июня, в Сузунском районе Новосибирской области случился смертельный пожар. Подробности КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– ЧП произошло в рабочем поселке Сузун на улице Остальцова в частном доме № 5. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели надворные постройки и жилой дом. В результате пожара погибла женщина, – уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

Площадь пожара составила 168 квадратов. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

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