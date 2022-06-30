Под Новосибирском на пожаре в частном доме погибла женщина. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.
В четверг, 30 июня, в Сузунском районе Новосибирской области случился смертельный пожар. Подробности КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– ЧП произошло в рабочем поселке Сузун на улице Остальцова в частном доме № 5. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели надворные постройки и жилой дом. В результате пожара погибла женщина, – уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.
Площадь пожара составила 168 квадратов. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.
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