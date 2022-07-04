В Новосибирской области клещи покусали 12 тысяч человек

В Новосибирской области выросло число укушенных клещами людей.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирской области растет количество пострадавших от укусов клеща. По сравнению с прошлым годом число укушенных выросло на 11%. Об этом в понедельник, 4 июля, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
– С укусом обратились за медицинской помощью 12 387 человек. Заболевших лабораторно подтвержденных: клещевой энцефалит – 60 человек, клещевой боррелиоз – 80 человек, что значительно больше 2021 года. Обращаю внимание на необходимость соблюдения мер профилактики, – сообщил Александр Щербатов.
Глава регионального Роспотребнадзора также уточнил, что наибольшее количество укусов клещей произошло во время отдыха на природе – 43%.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что клещи покусали рекордное количество новосибирцев за неделю.
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