Клещи покусали рекордное количество новосибирцев за неделю

В Новосибирской области зафиксировали максимальное количество укусов человека клещом за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области зафиксировали 11 233 случаев укуса клеща с начала сезона. За прошлую неделю зарегистрировано 1 900 случаев укусов людей – это максимальное число с начала сезона.

О последних данных на понедельник, 27 июня, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал начальник управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

– Количество укусов – 11 233, что больше 2021 года практически на 15 %, – сообщил Александр Щербатов.

Больше всего укусов клещей новосибирцы получили, отдыхая на природе. По данным Роспотребнадзора, на общее количество укусов приходится 42 % таких случаев.

Больше всего пострадавших от клещей среди жителей Бердска, Искитимского и Мошковского районов. В Новосибирске чаще всего кусают в Дзержинском и Центральном районах.

Статистика по энцефалиту и боррелиозу по сравнению с предыдущим годом выросла в 2 раза. Переносчиками боррелиоза стали на 5 % больше членистоногих, чем в 2021 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber