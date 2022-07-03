В новосибирском зоопарке у пони родился жеребенок

Малыш еще плохо стоит на ногах. Фото: Анна Новикова

В новосибирском зоопарке снова пополнение. У пони родился жеребенок. Он пока не отходит от мамы, но его показывают посетителям. Малыш попал в объектив Анны Новиковой.

На кадрах видно, что жеребенок пока не отходит от мамы и слабо держится на ножках. Скорее всего, по возрасту ему не больше недели. Мама внимательно следит за своим детенышем и аккуратно «причесывает» ему языком шерстку.

Напомним, что в начале июня в вольере у пони уже рождался жеребенок. Малышу было около трех недель, когда его начали показывать посетителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирском зоопарке родился детеныш у пони

Он уже исследует свой вольер вместе с мамой, и показывается посетителям (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber