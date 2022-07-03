В новосибирском зоопарке у пони родился жеребенок

Малыш еще плохо стоит на ногах. Фото: Анна Новикова
В новосибирском зоопарке снова пополнение. У пони родился жеребенок. Он пока не отходит от мамы, но его показывают посетителям. Малыш попал в объектив Анны Новиковой.
На кадрах видно, что жеребенок пока не отходит от мамы и слабо держится на ножках. Скорее всего, по возрасту ему не больше недели. Мама внимательно следит за своим детенышем и аккуратно «причесывает» ему языком шерстку.
Напомним, что в начале июня в вольере у пони уже рождался жеребенок. Малышу было около трех недель, когда его начали показывать посетителям.
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