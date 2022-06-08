В Новосибирском зоопарке родился детеныш у пони

В Новосибирском зоопарке снова пополнение. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке снова пополнение. Детеныш родился у пони. Ему около трех недель, но он уже показывается посетителям. Так он попал в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.

На кадрах ролика, снятого сибирячкой, мама гуляет со своим уже подросшим жеребенком в вольере. А в какой-то момент к прогулке присоединяется и лама по кличке Морошка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирском зоопарке подрастают уже 4 гудзонских волчонка. Недавно ветеринары впервые взяли малышей для осмотра и медицинских процедур. Медики предварительно определили, что это три девочки и один мальчик.

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