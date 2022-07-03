Машины начал забирать эвакуатор. Фото: Ашот Гукасян

В Новосибирске на площади Калинина эвакуируют автомобили. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».

- На площади Калинина массово эвакуируют автомобили, которые стоят под знаком, - сообщает подписчик группы.

Отметим, что запрет на парковке в этом месте начал действовать с 17 июня. Как сообщали в мэрии города Новосибирска, там установили знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В муниципалитете отметили, что эта мера должна облегчить уборку дороги, упорядочить движение транспорта.

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Об этом сообщили в мэрии (подробности)

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