Машины начал забирать эвакуатор. Фото: Ашот Гукасян
В Новосибирске на площади Калинина эвакуируют автомобили. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».
- На площади Калинина массово эвакуируют автомобили, которые стоят под знаком, - сообщает подписчик группы.
Отметим, что запрет на парковке в этом месте начал действовать с 17 июня. Как сообщали в мэрии города Новосибирска, там установили знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В муниципалитете отметили, что эта мера должна облегчить уборку дороги, упорядочить движение транспорта.
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В Новосибирске запрет на парковки на площади Калинина начнет действовать с 17 июня
Об этом сообщили в мэрии (подробности)
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