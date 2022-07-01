Жители Новосибирска устраивают драки за просроченные продукты у магазина. Фото: предоставлено Мариной.

В Новосибирске за магазином на улице Немировича-Данченко 145/3 новосибирцы устраивают драки за просрочку. Об этом КП-Новосибирск рассказала читательница.

– За магазином есть мусорные баки, мимо которых я хожу на работу. И постоянно наблюдаю странную картину. Люди бегут, кидаются друг на друга из-за просроченных продуктов, – рассказала КП-Новосибирск читательница, – 30 июня наблюдала, как бегущая пенсионерка ударила мужчину по спине сумкой. Он из-за этого выронил молоко. Я понимаю, что халява, но не до такой же степени!

По словам девушки, такое происходит всегда, когда сотрудники магазина выставляют просрочку на мусорные баки. Сибирячка добавила, что новосибирцы кидаются друг на друга, чтобы быстрее урвать списанный товар.

Ранее КП-Новосибирск писала о драках за просрочку за магазином на Вертковской улице.

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