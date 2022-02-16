Жительница Новосибирска пожаловалась на драки из-за просроченных продуктов во дворе дома

За просрочку начинается драка, если за ней приходит кто-то чужой. Фото: "АСТ-54"
Жительница Новосибирска пожаловалась на драки у мусорных баков из-за просроченных продуктов, которые выкидывает ближайший супермаркет. Действие происходит на улице Вертковской с обратной стороны дома №35. Об этом сообщает группа «АСТ-54».
— Раньше мусорка находилась в другом месте, но ее перенесли сюда, поэтому я теперь вижу, как им выносят просроченные товары. Прямо в ящике, а ящик потом забирают. Я сама раньше работала в магазине, но нас там заставляли вскрывать просрочку и засыпать хлоркой, только потом выбрасывать, — рассказывает сибирячка.
По ее словам, за гнилыми продуктами всегда приходят одни и те же люди и других они на свою территорию не пускают. Если кто-то чужой решит подойти, сразу начинается драка, дополнила жительница Новосибирска.
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