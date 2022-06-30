Три самолета не смогли сесть в Толмачево из-за грозы в Новосибирске

Несколько самолетов не смогли сесть в Толмачево из-за сильной грозы. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

В ночь на 30 июня из-за грозы в Новосибирске не смогли сесть три самолета. Около 400 пассажиров перенаправили на запасной аэродром в Барнауле. Как сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь Толмачево Сабина Киршнер, сейчас все пассажиры уже вернулись в Новосибирск.

Как уточнила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, непогода задержала ночные рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

– 164 пассажира рейса 5006 Санкт-Петербург-Толмачево прибыли из Барнаула с задержкой на 1 час 11 минут. 161 пассажир рейса 2509 Домодедово-Толмачево прибыл в Новосибирск с задержкой на 1 час 7 минут. 73 пассажира рейса 5020 Екатеринбург-Толмачево прибыли с задержкой на 1 час 9 минут, – сообщила Евгения Чиханчина.

После окончания грозы все самолеты благополучно доставили пассажиров в Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в ночь на 30 июня в городе разразилась сильная гроза.

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