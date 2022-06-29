Фото и видео грозы в Новосибирске 30 июня 2022 года: горожан испугали молнии

В ночь на четверг погода решила преподнести сибирякам неприятный сюрприз. Фото: Анна ПАШАГИНА

В ночь на четверг погода решила преподнести сибирякам неприятный сюрприз. Горожан напугали молнии и громкие раскаты грома. Публикуем лучшие фото и видео грозы в Новосибирске 30 июня 2022 года.

Синоптики обещали еще 29 июня новосибирцам дождь, град и сильный ветер. Но, видимо, капризы природы немного отстали от прогноза. Сейчас небо над городом затянуто тучами, что намекает на надвигающийся ливень.

На 30 июня Западно-Сибирский Гидрометцентр обещает сибирякам переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет удерживаться в районе 19-21 градуса тепла.

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