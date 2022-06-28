МЧС предупредили жителей Новосибирской области о непогоде 29 и 30 июня

В Новосибирской области МЧС выпустило предупреждение о непогоде 29 и 30 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области МЧС выпустило предупреждение о непогоде 29 и 30 июня. По прогнозам синоптиков, вечером в среду и в ночь на 30 июня в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер, местами порывами до 25 метров в секунду.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — сообщили в ведомстве.

МЧС рекомендует сибирякам соблюдать все необходимые меры безопасности. Обходить линии электропередач на улице, держаться подальше от вывесок и рекламных щитов. А дома закрывать форточки и окна, убирать с балконов и подоконников вещи, которые может снести ветром. В ветреную погоду также особенно важно соблюдать меры пожарной безопасности.

Водителям же рекомендуют по возможности отказаться от длительных поездок на авто без острой необходимости.

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