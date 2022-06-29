Губернатор Новосибирской области наградил выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

В приеме приняли участие 1082 выпускника-медалиста и 82 выпускника-стобалльника. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области прошел Губернаторский прием выпускников, закончивших школу на отлично и сдавших ЕГЭ на высший балл. Мероприятие прошло в Региональном центре волейбола «Локомотив Арена». В приеме приняли участие 1082 выпускника-медалиста и 82 выпускника-стобалльника.

— Желаю вам, чтобы в дальнейшем эти золотые медали превратились в новые технологические приборы, научные открытия, в новые драгоценности российской культуры или чемпионские медали в спорте, — обратился к выпускникам губернатор. — Смело идите по жизни. И самое главное, не теряйте уверенности в себе! Вместе с этим золотом вы ещё приобрели и вкус победы, достижений, успеха. Сохраняйте это и не закапывайте свое золото, свой талант в землю! Будьте счастливы, удачны, успешны! В добрый путь!

За последние десять лет в регионе стало больше не только золотых медалистов (с 634 в 2012 году до 1082 в 2022), но и за последние пять лет значительно выросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске вузы получили 887 дополнительных мест по программам магистратуры в 2022-2023 учебном году. Это коснется, в первую очередь, специальностей, связанных с математикой, химией, биологией, генетикой, информационными технологиями, строительством, сельским хозяйством и так далее.

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