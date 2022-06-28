Новосибирские вузы получили 887 дополнительных бюджетных мест

В Новосибирске вузы получили 887 дополнительных мест по программам магистратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вузы получили 887 дополнительных мест по программам магистратуры в 2022-2023 учебном году. Такой приказ издало Минобранауки России.

— Новосибирские вузы готовят специалистов высокого уровня, — отметил министр образования региона Сергей Федорчук. — Некоторые из вузов входят в репутационный мировой рейтинг, что говорит о качественном образовании. Дополнительные места повысят шансы на поступление на бюджетную основу обучения и позволят большему количеству абитуриентов получить качественное и востребованное образование.

Больше всего бюджетных мест получили такие вузы как НГАСУ — 195, НГТУ — 183 и НГАУ — 89. Коснулось это нововведение также таких учебных учреждений как СГУГИТ, НГУЭУ, НГУ, НГУАДИ, НГПУ, НТИ РГУ, СибГУТИ, СГУПС и СГУВТ.

Речь здесь идет, в первую очередь, о специальностях, связанных с математикой, химией, биологией, генетикой, информационными технологиями, строительством, сельским хозяйством и так далее.

Сейчас выпускники Новосибирской области уже закончили сдавать ЕГЭ и в вузах стартовала приемная кампания. Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что в регионе госэкзамен в 2022 году на 100 баллов сдали 80 школьников. А двое ребят получили высший результат сразу по двум предметам.

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