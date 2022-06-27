В Новосибирской области ЕГЭ на 100 баллов сдали 80 выпускников

В Новосибирской области в 2022 году 80 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2022 году 80 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщили в областном минобре.

— Мультистобалльниками (100 баллов по двум предметам сразу) стали два выпускника: из Второй Новосибирской гимназии и гимназии № 5, — добавили в министерстве.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, в свою очередь, отметил, что в этом году в регионе стало больше выпускников, хорошо сдавших экзамены по таким предметам как литература, история, физика и обществознание.

Но, при этом, были и те, кому справиться с единым экзаменом с первого раза не удалось. Так, в этом году в Новосибирской области более тысячи школьников не сдали экзамены по обязательным предметам. Среди них порог по одному из предметов не перешли 965 учащихся. Теперь школьникам придется отправиться на пересдачу.

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