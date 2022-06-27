В Новосибирской области более тысячи школьников не сдали экзамены по обязательным предметам

В Новосибирской области 1031 школьник не сдал экзамены по обязательным предметам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более тысячи школьников не сдали экзамены по обязательным предметам в Новосибирской области. Об этом 27 июня на оперативном совещании правительства сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

- Экзамены по обязательным предметам не сдал 1031 школьник. Среди них порог по одному из предметов не перешли 965 учащихся. Так, русский язык не сдали 48 человек, профильную математику – 639, а базовую – 265. Еще 13 школьников не справились с экзаменом по математике в формате ОГЭ, - рассказал Сергей Федорчук.

Тем, кто не сдал экзамен, придется сделать это в резервные дни.

По словам Федорчука, 66 человек «завалили» два обязательных предмета. Заново сдать их можно будет в сентябре.

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