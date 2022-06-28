Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья28 июня 2022 17:19

Хозяйке собаки, сбежавшей в новосибирском аэропорту, вернули деньги за билет животного

Питомца ищут уже 8 дней
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Боню до сих пор не нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Предоставлено Ольгой Кавковской

Боню до сих пор не нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Предоставлено Ольгой Кавковской

Хозяйке собаки, сбежавшей в новосибирском аэропорту, вернули деньги за билет животного. Напомним, дворняжка Боня испугалась гула самолета и вырвалась из клетки 21 июня. Она должна была лететь вместе с хозяйкой в Хабаровск, где предстояла пересадка.

- Дочери пришли деньги за билет собаки. Сказали, что сделали так, потому что услуга не была оказана, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, хозяйка Бони.

По словам женщины, поиски собаки не останавливались. Ольга очень надеется, что Боня вернется домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боня испугалась гула»: дворняжка сбежала во время посадки в новосибирском аэропорту

В Новосибирске ищут дворняжку, сбежавшую во время посадки на самолет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber