Боню до сих пор не нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Предоставлено Ольгой Кавковской

Хозяйке собаки, сбежавшей в новосибирском аэропорту, вернули деньги за билет животного. Напомним, дворняжка Боня испугалась гула самолета и вырвалась из клетки 21 июня. Она должна была лететь вместе с хозяйкой в Хабаровск, где предстояла пересадка.

- Дочери пришли деньги за билет собаки. Сказали, что сделали так, потому что услуга не была оказана, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, хозяйка Бони.

По словам женщины, поиски собаки не останавливались. Ольга очень надеется, что Боня вернется домой.

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