«Боня испугалась гула»: дворняжка сбежала во время посадки в новосибирском аэропорту

Собака убежала из багажного отсека самолета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Предоставлено Ольгой Кавковской

На взлетно-посадочной полосе суматоха: при погрузке в самолет Новосибирск - Хабаровск пропала собака по кличке Боня. Хозяйка и сотрудники аэропорта сбились с ног, пытаясь найти маленькую дворняжку. Но след ее простыл. Девушке пришлось лететь без питомца, но она уверена: Боня найдется. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

ОСТАВЛЯЛА ДОМА ЗАКРЫТОЙ В ПЕРЕНОСКЕ

Татьяна Харитонова живет в Белокурихе. Раньше в ее семье жил кот, а когда он погиб, из приюта взяли Боню - маленькую дворняжку. Игривая, непоседливая собачка легко влилась в новую семью. В июне Татьяна собралась лететь в гости к родителям, купила билеты на самолет Хабаровск, а для Бони - переноску.

- Я на протяжении месяца приучала собачку к переноске. Когда уходила на работу, оставляла Боню закрытой в клетке. Приходила - выпускала. Меня не было дома по 12 часов, и все было спокойно. Может показаться, что это тяжело для маленькой собачки, но в приюте она жила в клетке и к таким условиям привычна. К тому же все это делалось для того, чтобы долгий перелет прошел для Бони спокойно, - объясняет девушка.

Собака боится людей. Фото: предоставлено Ольгой Кавковской

21 июня, в день вылета, Таня посадила Боню в переноску, собрала вещи и поехала в аэропорт Толмачево. Перед тем как зайти в здание, погуляла с собакой и запустила ее обратно в клетку. По словам девушки, Боня немного переживала из-за происходящего и тихонько поскуливала.

- Когда мы проходили досмотр и я сдавала вещи в багаж, пришлось достать собаку. Потом я с трудом усадила ее обратно. Там мы виделись последний раз перед вылетом, - вспоминает хозяйка Бони. - Она явно боялась, что ее оставят одну.

ИСПУГАЛАСЬ ГУЛА САМОЛЕТА

Таня поднялась по трапу, показала билет стюардессе и уже готова была идти на свое место, как вдруг услышала за спиной мужской голос: «Нам нужна Татьяна Харитонова». Девушка обернулась и увидела грузчика.

- Он позвал меня с собой. По дороге рассказал, что, когда Боню начали загружать в багажный отсек, она, возможно испугавшись гула самолета, сбежала. Мне показали переноску: дверь была просто выбита, - говорит Татьяна.

Боня пропала… Грузчики своими силами пытались найти беглянку. Ездили по всей зоне вылета. Таня тоже хотела принять участие в поисках, но в одной из машин закончился бензин, да и времени до вылета оставалось немного.

- Я всю дорогу плакала и переживала, как там Боня совсем одна. Моя мама позвонила в авиакомпанию, и ее заверили, что собаку поищут. Сегодня уже звонили и говорили, что видели ее, пытаются поймать, - рассказывает девушка.

Татьяна надеется, что Боня до сих пор на территории аэропорта и никуда не убежала.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Они рассказали, что сейчас делают:

- Питомца видели несколько раз, но пока поймать, к сожалению, не смогли: Боня - это собака из приюта, она испугана, поэтому ведет себя агрессивно, убегает, не подпускает к себе. Мы продолжаем поиски. Работают кинологи, изучают видео с камер наблюдения в аэропорту, все сотрудники получили фотографию Бони. Мы запросили у хозяйки какую-то личную вещь или игрушку, чтобы приманить питомца на знакомый запах. Как только нам удастся найти и поймать Боню, мы отправим ее ближайшим рейсом к хозяйке, - сообщили в пресс-службе.

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