В Новосибирске запуск четвертого моста изменит транспортную схему на левом берегу

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через Обь. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через Обь. Обойтись этот объект должен примерно в 4, 6 миллиардов рублей — эти деньги выделены из федерального бюджета. Кроме непосредственно самого моста в городе будут также построены сопутствующие коммуникации. К примеру, одним из самых масштабных подобных объектов станет многоуровневая левобережная транспортная развязка.

— Она включает в себя 25 съездов, путепровод тоннельного типа в створе ул. Станиславского, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода, подчеркнул министр. — Это уникальное инженерное сооружение данного типа на территории России. По своим техническим характеристикам левобережная транспортная развязка не имеет европейских аналогов, — пояснил Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

После того, как мост и развязка начнут функционировать, схема движения на левом берегу будет полностью перестроена. Так, вместо кругового движения на перекрестках появятся сквозные проезды без светофоров со всех прилегающих улиц. Но трамвайное движение по улице Широкой с выходом на улицу Ватутина сохранят: для этого построят путепровод с двухпутной трамвайной линией. Пешеходы смогут переходить улицу по надземным переходам. Они будут оснащены специальными лифтами для людей с ограниченными возможностями.

На правом берегу тоже изменится транспортная развязка. Так, там уже начали работать два съезда из трех. Третий начнет функционировать после того как закончатся работы по вантовому участку моста.

Напомним, в настоящее время строительство четвертого моста через Обь законченно на 55%. А до конца 2022 года его готовность составит 78%. По словам застройщика, все работы идут в соответствие с графиком и завершить работы планируется в декабре 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение по четвертому мосту через Обь в Новосибирске запустят в 2023 году

Сейчас готовность моста — 55% (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber