Движение по четвертому мосту через Обь в Новосибирске запустят в 2023 году

Строительство моста идет по графику. Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске строительство четвертого моста через Обь законченно на 55%. А до конца 2022 года его готовность составит 78%. По словам застройщика, все работы идут в соответствие с графиком и западные санкции несильно повлияли на строительство и сроки. Об этом застройщик ГК «ВИС» сообщил в ходе Сибирского транспортного форума.

— Введённые недружественными странами санкции не оказали существенного влияния на ход реализации проекта. Всё оборудование, включая вантовую систему импортного производства, закуплено заранее. Небольшие сложности возникли с доставкой и иностранными специалистами, которые должны были осуществить монтаж вант, но все проблемные вопросы уже решены, эту работу выполнит специализированная российская компания, — рассказал заместитель генерального директора Производственной фирмы «ВИС» Владислав Вавилин

Напомним, что четвертый мост через Обь планируют сдать в декабре 2023 года. А вместе с ним полностью введут в эксплуатацию многоуровневую левобережную транспортную развязку, которой нет аналогов. Из-за нее полностью перестроится движения транспорта на левом берегу: больше не будет кругового движения на перекрёстках, на замену придут сквозные проезды без светофоров со всех прилегающих улиц.

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