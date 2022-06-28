В мэрии Новосибирска объяснили причину давки и пробок на набережной в День города

В мэрии объяснили появление толпы людей на Михайловской набережной после салюта. Фото: АСТ-54.

В мэрии Новосибирска объяснили столпотворение и пробки на набережной после салюта самовольным решением ГИБДД перекрыть улицу Большевистскую. Об этом во вторник, 28 июня, на аппаратном совещании доложил начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко.

– Очень большое количество горожан в этот раз приняло участие в мероприятии. Столпотворение получилось по причине того, что ГИБДД почти полностью закрыла улицу Большевистскую. Большое количество горожан шли по дороге, и в целях безопасности они [сотрудники Госавтоинспекции] самостоятельно приняли решение перекрыть Большевистскую, – объяснил Сергей Куценко.

Из-за перекрытой дороги транспорт, который мог бы развезти новосибирцев по разным районам, не использовался. Станция метро «Речной вокзал» закрыла двери после салюта, когда толпа горожан ринулась в подземку. Метро открыли только после того, как люди разошлись.

– На набережной у нас всегда фейерверки. У каждого свои резоны. Но надо выбрать какое-то оптимальное решение. Эвакуация 200 тысяч человек с набережной – это очень серьезная задача. Они одномоментно уходят, – заметил Анатолий Локоть.

В связи с этим мэр поручил выработать оптимальный режим работы транспорта и метрополитена.

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