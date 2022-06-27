Новосибирцы пожаловались на пробки после салюта в День города

Новосибирцы встали в пробки после салюта на День города. Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирцы встали в длинные пробки после салюта на День города.

– Мост перекрыли, станцию метро закрыли с 22:00, а в итоге 3 салюта по 4 минуты, с опозданием. Вместо заявленных 45 минут, – жалуются новосибирцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В комментариях люди, пришедшие посмотреть на салют, отметили, что после представления на Димитровском мосту закрыли 2 ряда на правый и на левый берег.

Возле отеля «River Park» на улице Обской ночью тоже появились пробки. Причиной стали припарковавшиеся в неположенном месте водители.

При этом некоторые горожане смотрели салют со стороны открытой станции метро «Студенческая», где после фейерверка пробок не было.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прошел салют на День города в 2022 году.

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