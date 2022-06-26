Фото и видео салюта на День города в Новосибирске 26 июня 2022 года: фестиваль фейерверков озарил набережную

Яркие залпы фейерверков озарили небо. Фото: Анатолий ЛОКОТЬ.

129-й день рождения Новосибирска озарился залпами фейерверков. В конце праздника на Михайловской набережной устроили грандиозное светопредставление. Делимся самыми яркими фото и видео салюта на День города в Новосибирске 26 июня 2022 года.

Разноцветные залпы было видно за версту. Фото: Евгений КОЧКИН

Фестиваль фейерверков прошел в парке «Городское начало» в 16-ый раз. В 23.00 выпустили первый залп. Шоу длилось 30 минут.

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Повезло жителям соседних высоток — они могли смотреть на фейерверки со своих балконов.

Сибиряки наблюдали за салютом с балконов. Фото: Мария ПАРАМОНОВА.

Но вид прекрасен с любого ракурса.

Салю менял цвет, переходя из красного в зелёный... Фото: Мария ПАРАМОНОВА.

...и золотой. Фото: Мария ПАРАМОНОВА.

После того, как все отгремело, набережная стала постепенно пустеть. Горожане идут прямо по проезжей части: в это время в целях безопасности движение по Октябрьскому мосту будет приостановлено. Станцию метро «Речной вокзал» закрыли до 23.40, так что домой люди могли уехать только на другом общественном транспорте.

Движущиеся толпы заняли пустые дороги. Фото: Анна ПАШАГИНА

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