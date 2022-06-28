IKEA не уведомляла новосибирские центры занятости о планах по увольнению сотрудников

В Минтруда региона не поступало уведомлений о планах по увольнению сотрудников IKEA.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В министерстве труда и социального развития Новосибирской области заявили, что компания IKEA не планирует увольнять сотрудников.
Уведомления о сокращении в центры занятости региона не поступали. Об этом заявлял замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов.
Как рассказала КП-Новосибирск лидер профсоюза IKEA в Новосибирске, сейчас в компании хотят ввести внешнее управление или национализировать бизнес IKEA в России.
Напомним, в Минтруда региона готовы оказать помощь сотрудникам, которые могут остаться без работы.
Тем временем власти Новосибирской области строят планы по использованию активов IKEA и Coca-Cola.
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