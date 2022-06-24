Власти Новосибирской области строят планы по использованию активов IKEA и Coca-Cola

Власти Новосибирской области могут помочь оставшимся без работы сотрудникам IKEA и Coca-Cola с трудоустройством.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Новосибирские власти хотят помочь с трудоустройством сотрудникам закрывающихся в России филиалов компаний IKEA и Coca-Cola. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.
– Безусловно, головные учредители находятся за пределами региона, но у нас есть понимание по работникам с точки зрения их трудоустройства и предложения базы вакансий, и в том числе по обучению, – заявил Сергей Нелюбов.
Министерство промышленности и торговли региона проанализирует работу предприятий. Пока неизвестно, как сложится судьба оставшихся магазина, складов и завода компаний, ушедших с российского рынка.
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