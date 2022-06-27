В лесах Новосибирской области появились первые лисички. Фото: Евгения Пирогова

В лесах Новосибирской области появились первые лисички. Грибники начали находить их недалеко от Академгородка.

— Ездили в понедельник за грибами, в лес за Академгородком. Лисичек там очень много, но они пока маленькие. Но к выходным должны быть уже большими, и быть их должно гораздо больше, — рассказала КП-Новосибирск одна из грибников Евгения Пирогова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск, посоветовавшись с грибниками и микологами, публиковала карту грибных мест региона, куда все желающие могут отправиться со своими корзинками.

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