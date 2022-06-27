День города на праздничных площадках отметили 238 тысяч новосибирцев. Фото: Александра ЛИХОВА.

В понедельник, 27 июня, стало известно, сколько горожан приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню города в Новосибирске. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве.

Как рассказал мэр Новосибирска, день города 26 июня отметили примерно 238 тысяч человек, начиная с 10 утра. На шоу фейерверков, которое устроили в парке «Городское начало», присутствовали 200 тысяч сибиряков.

По словам мэра, празднование Дня города обошлось без резонансных правонарушений.

Ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала, как в Новосибирске прошёл День города 2022.

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