В Ленинском районе Новосибирска нашли труп мужчины

Тело мужчины нашли на улице Спортивной. Фото: Олег ЗОЛОТО

26 июня в Ленинском районе обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

— Тело найдено возле дома № 29/1 по улице Спортивная. Личность и возраст не установлены, мужчина без определенного места жительства. На месте работают следователи, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО Кристина Зязева.

Жители микрорайона «Чистая слобода» предположили, что погибшему было около 40-45 лет.

Напомним, 26 июня был найден еще один труп. В Советском районе на воде погибла пенсионерка. Ее тело из канала Шлюза вытащили спасатели.

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