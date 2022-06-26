В Новосибирске береза упала на иномарку из-за сильного ветра

Сильный ветер повалил березу в Советском районе.
Фото: АСТ-54
В Новосибирской области в ночь с 25 на 26 июня разбушевалась непогода. Ураган повалил несколько деревьев. Об этом сообщили в группе "АСТ-54". Последствия сильного ветра ощутили жители Академгородка. На улице Ильича береза упала на припаркованный у дороги автомобиль Ford. К счастью, от этого никто не пострадал, кроме самой машины
Напомним, сильный шторм прошел по Новосибирску три дня назад. Тогда ветер не только поломал ветки, но вырывал деревья с корнем, сминал автомобили и срывал рекламные щиты.
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