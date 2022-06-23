Последствия бури в Новосибирске 23 июня 2022 года: поваленные деревья и разбитые машины

Последствия бури 23 июня 2022 года. Фото: «АСТ-54»/«Город Обь Онлайн»/«АСТ-54»

Последствия бури в Новосибирске 23 июня 2022 года жители засняли на камеру. На фото и видео не только поломанные ветки, но и деревья, вырванные с корнем. А также побитые машины и сорванные рекламные щиты.

— Непогода обернулась неудачей для некоторых автомобилистов нашего города. Так во дворе дома №2/2 на улице Богдана Хмельницкого дерево упало на седан Toyota Sprinter. А кроссовер Haval F7x пострадал от упавшего щита, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Пострадавшие от бури машины. Фото: «АСТ-54»

Сильный ветер не только ломал деревья и ветки, но и вырывал их с корнем, как, например, в городе Обь.

— Дерево перед 25-тым домом на улице ЖКО Аэропорта вырвало с корнем. За 14-тым и перед 5-тым домом у деревьев сломаны ветви, — поделились подписчики паблика ВКонтакте «Город Обь Онлайн».

Поломанные и вырванные деревья в Оби. Фото: «Город Обь Онлайн»

Напомним, что последствием бури стали не только вырванные и поломанные деревья, но и выбитые стекла. А также пробки.

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