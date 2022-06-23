Буря в Новосибирске 23 июня 2022 года: из окон выбило стекла, ветер поломал деревья

Ветер выбил стекла и поломал деревья. Фото: читатели КП-Новосибирск
Буря в Новосибирске 23 июня 2022 года обрушилась на город. Из-за раскатов грома у многих машин сработали сигнализации, а из-за сильного ветра поломались деревья и даже кое-где оказались выбиты стекла, как например в городской больнице номер 1.
Дождь снова затопил городские улицы. На дорогах уже начали появляться пробки, но в целом загруженность пока составляет всего четыре балла.
Синоптики дожди новосибирцам обещают на протяжении всей недели, несмотря на тёплую погоду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер