В Новосибирске продают за 23 миллиона рублей пентхаус с космической люстрой

Пентхаус в стиле эколофт украшен причудливыми космическими люстрами. Фото: N1.ru.
В Новосибирске выставили на продажу пентхаус на 25 этаже в доме возле станции метро «Студенческая». За квартиру площадью 105 квадратных метров просят 23 миллиона рублей.
— Высота потолков в кухне-гостиной 5,4 метра. Двери скрытого монтажа, три кондиционера. Окна оснащены электрокарнизами с римскими шторами. Мебель выполнена по индивидуальным проектам. Много локального освещения, в том числе подсветка плинтуса. В квартире никто не жил, — говорит продавец в объявлении. В цену жилья он включил также место на подземной парковке.
Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу коттедж с евроремонтом и бассейном за 50 миллионов рублей.
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