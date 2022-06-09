В Новосибирске продают коттедж из кедрового бруса за 50 миллионов. Фото: "Жилфонд".

В Новосибирске продают коттедж из кедрового бруса за 50 миллионов. Объявление о продаже появилось на сайте «Жилфонд». Недвижимость построена в Заельцовском районе на улице Бестужева.

- Двухэтажный коттедж стоит на участке в 8 соток. Он построен в строгом классическом стиле. Внутри – евроремонт. Есть газ, электричество, водоснабжение и канализация, - написано в объявлении. – В коттедже имеется бассейн с лежаками, гардеробная, котельная, прачечная, каминный зал и многие другие удобства. Рядом с домом находится гараж, который отапливается и где поместятся два автомобиля.

За все эти прелести просят 50 миллионов рублей. На сайте указано, что кедровый брус является большим преимуществом этого коттеджа.

- Дом, сделанный из кедра, простоит очень долго. Этот материал устойчив к влаге, то есть гнить и плесневеть не будет. Он не боится грызунов и жуков, уничтожающих древесину. В зимнее время кедр будет накапливать тепло, а летом сохранять ценную прохладу, - говорится в объявлении.

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