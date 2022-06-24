Новосибирские волонтеры спасают птенца сокола, выпавшего из гнезда

В Новосибирске волонтеры выхаживают птенца сокола, выпавшего из гнезда. Фото: ЦРДЖ

В Новосибирске волонтеры выхаживают птенца сокола, выпавшего из гнезда. Его нашли жители Дзержинского района и принесли зоозащитникам.

— Планируется отправить его на докорм, а потом на подсадку к приемным родителям, — сообщили в Центре реабилитации диких животных.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что волонтеры спасают лисенка с раздробленными лапами, который попал под поезд. Его обнаружили на разъезде Иня.

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