Новосибирские волонтеры спасают птенца сокола, выпавшего из гнезда

В Новосибирске волонтеры выхаживают птенца сокола, выпавшего из гнезда. Фото: ЦРДЖ
В Новосибирске волонтеры выхаживают птенца сокола, выпавшего из гнезда. Его нашли жители Дзержинского района и принесли зоозащитникам.
— Планируется отправить его на докорм, а потом на подсадку к приемным родителям, — сообщили в Центре реабилитации диких животных.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что волонтеры спасают лисенка с раздробленными лапами, который попал под поезд. Его обнаружили на разъезде Иня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске волонтеры спасают сбитого поездом лисенка
У малыша раздроблены передние лапы, ему срочно нужна операция (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер