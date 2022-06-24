Девушку оставили в СИЗО до 10 декабря. Фото: предоставленой Натальей

Новосибирскую спортсменку, обвиняемую в контрабанде наркотиков, оставили в СИЗО. Напомним, что Евгения Макаренко попала под уголовное дело весной 2022 года. Девушка получила посылку с подарками от американского друга. При осмотре на таможне в ней обнаружили наркотики.

- Солнцевский районный суд Москвы продлил содержание под стражей Евгении Макаренко до 10 декабря, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Егошина, мама Жени.

Известно, что дело уже передали в суд. Евгении вменяют еще одну статью – хранение наркотиков. В СИЗО у девушки ухудшилось здоровье. Мама переживает, что её девочке не оказывают медицинскую помощь.

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