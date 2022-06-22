Дело новосибирской спортсменки, обвиняемой в контрабанде наркотиков, отдали в суд

Девочке добавили еще одну статью. Фото: предоставлено Натальей Егошиной

Дело новосибирской спортсменки, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передали в суд. Её история прогремела на весь город весной этого года. Евгению Макаренко арестовали в Москве. Девушка уверяет, что в посылке, которую ей отправили из США, был подарок на Рождество. А ни о каких наркотиках речи не было.

- Дело моей дочери передали в суд. Помимо контрабанды наркотиков ей вменяют еще одну статью – хранение наркотиков, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Егошина, мама Жени.

Сейчас Женя находится в СИЗО. По словам матери девушки, у нее ухудшилось состояние здоровья.

- У нее обострился гастрит, лимфоузлы воспалились на шее. Не можем никак добиться, чтобы медики ей помогли. И поэтому готовим сейчас жалобу, - говорит женщина.

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