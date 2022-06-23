В Новосибирске завершились поиски 8-летней девочки, не вернувшейся с прогулки

В Новосибирске завершились поиски 8-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершились поиски 8-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки. Об этом сообщили волонтеры.
— Поиски девочки благополучно завершены, она сама вернулась домой, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, школьница пропала днем в четверг, 23 июня. Волонтеры уже успели объявить срочный сбор на ее поиски.
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