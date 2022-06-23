В Новосибирске 8-летняя девочка не вернулась с прогулки

Девочка не вернулась домой с прогулки. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В микрорайоне Северо-Чемской в Новосибирске пропала 8-летняя девочка. Она не вернулась домой с прогулки днем в четверг, 23 июня.

— Приметы: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент исчезновения девочка была одета в черный топик, розовые шорты и сандалии с белыми ремешками.

Как пояснили КП-Новосибирск поисковики, ранее девочка ранее не пропадала, и обычно во время прогулки всегда оповещает родителей о том, где она. Сейчас волонтеры выезжают на поиски ребенка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть девочка или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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