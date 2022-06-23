Над Новосибирском после дождя появилась двойная радуга

Над Новосибирском после дождя появилась огромная двойная радуга. Фото: предоставлено Владиславом Воскубенко

Над Новосибирском после дождя появилась огромная двойная радуга. Ее начали фотографировать горожане и выкладывать в соцсети.

Дождь в городе шел весь вечер. Фото: "АСТ-54"

Дожди не уходят из Новосибирске уже на протяжении нескольких дней, но сегодня в городе разыгралась настоящая буря, после которой на дорогах остались поломанные деревья, а в некоторых зданиях от ветра разбились окна. В некоторых районах города был даже град.

Радугу начали фотографировать прохожие. Фото: Анна ПАШАГИНА

По прогнозам синоптиков, ливни будут сопровождать горожан, как минимум, до конца недели. Но погода при этом будет теплая.

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