Над Новосибирском после дождя появилась двойная радуга

Над Новосибирском после дождя появилась огромная двойная радуга. Фото: предоставлено Владиславом Воскубенко
Над Новосибирском после дождя появилась огромная двойная радуга. Ее начали фотографировать горожане и выкладывать в соцсети.
Дождь в городе шел весь вечер. Фото: "АСТ-54"
Дожди не уходят из Новосибирске уже на протяжении нескольких дней, но сегодня в городе разыгралась настоящая буря, после которой на дорогах остались поломанные деревья, а в некоторых зданиях от ветра разбились окна. В некоторых районах города был даже град.
Радугу начали фотографировать прохожие.
Фото: Анна ПАШАГИНА
По прогнозам синоптиков, ливни будут сопровождать горожан, как минимум, до конца недели. Но погода при этом будет теплая.
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