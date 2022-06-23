В Новосибирске начали судить мигранта, избивавшего 14-летнего пасынка

Мама мальчика не мешала молодому мужу колотить сына. Фото: соцсети

В Новосибирске судят молодого отчима-мигранта за истязание 14-летнего пасынка. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Калининского района.

Скандал случился 20 декабря 2021 года в микрорайоне Пашино. Ученик восьмого класса Артем Клевцов* попал в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами на виске, синяком под глазом, ушибами шеи, плеча, спины и правого бока. Оказалось, что подросток играл в мобильные игры, из-за чего 22-летний отчим напал на него: ударил по голове, прижал к полу и стал бить ремнем. Врачи зафиксировали средней тяжести вред здоровью.

- Обвиняемый испытывал раздражение из-за игр пасынка на мобильном устройстве и плохих оценок в школе. В октябре 2021 года из-за двойки по литературе иностранец стал обзывать мальчика и бить по голове. В ноябре замахнулся ножом и ударил рукой по голове. В декабре после отказа школьника выполнять работы по хозяйству выгнал его из дома на мороз без верхней одежды, ребенок полчаса находился на морозе, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Родная мать ребенка вышла замуж за молодого мигранта в 44 года. Она безразлично относилась к побоям родного сына, говорят следователи. Мать Артема наняла супругу адвоката и отрицала, что ее сына били.

После скандала Артема поместили в реабилитационный центр, у него остались бабушка и дедушка. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об истязаниях несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и причинении средней тяжести вреда здоровью. Обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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