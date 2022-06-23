Поиски светловолосого 11-летнего мальчика в темно-синих кроссовках завершены под Новосибирском. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области завершились поиски 11-летнего мальчика. Светловолосый ребёнок в тёмно-синих кроссовках пропал накануне, внезапно сбежав.

– Ночью мы получили заявку, на место выехали автономные экипажи, сегодня утром также выехали экипажи. В задачи входили: опрос, расклейка ориентировок, поиск записей с видеокамер. Во время работы на месте визуально заметили мальчика. Вызвали сотрудников полиции. Далее будут работать ПДН и органы опеки, – пояснила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Ранее «Комсомолка» писала, что мальчик неоднократно убегал из дома. Накануне вечером он сбежал от брата, когда они вместе возвращались домой. Развит ребёнок по возрасту

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