Под Новосибирском пропал светловолосый 11-летний мальчик в темно-синих кроссовках. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Искитиме пропал 11-летний Майборода Кирилл. Исчез ребёнок 22 июня. Подробности КП-Новосибирск рассказали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Заявку получили поздно ночью. Мальчик ранее неоднократно убегал. Вчера вечером шёл домой с братом. Брат пришёл в результате один домой и сообщил о том, что мальчик внезапно убежал. На месте работали автономные экипажи, сейчас работаем в Сети, будем проводить оклейку населённого пункта. Ранее его находили в пределах Искитимского района. Передвигается активно, развит по возрасту. Может находиться в любом месте рядом с Искитимом, – уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Приметы мальчика: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы.

Был одет в белую футболку, светлые шорты, темно-синие кроссовки.

Если вы знаете, где находится Кирилл, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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