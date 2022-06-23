На трассе под Новосибирском заметили молодого медведя

Медведь был молодой и очевидец прогнал его криками. Фото: Предоставлено читателями КП-Новосибирск

Сын лесника заснял медведя у села Елбань под Новосибирском – тот бежал вдоль трассы. Заметили косолапого 22 июня в 15-20 километре у села. Местный тракторист заснял бурого мишку рядом с дорогой. Местные жители рассказали КП-Новосибирск подробности.

- Вчера сосед ехал, и не доезжая до деревни на поле увидел медведя. Если серьёзно, люди уже в панике. Нам даже в лес за ягодой не сходить, - сообщили КП-Новосибирск местные жители.

Старожилы советуют не пугаться – они привыкли к косолапым соседям, медведей тут видят каждый год, но живут с ними в мире.

- У нас село почти на краю леса, район граничит с Алтайским краем. Знаю, что в 15-20 км живет семье медведей, но мы их не трогаем, а они нас. Судя по всему – годовалый мишка, молодой, сам испугался встречи. Неделю назад медведь даже в рабочий поселок Маслянино заходил, – сообщила КП-Новосибирск заведующая ДК в селе Елбань Татьяна Мазур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Маслянино под Новосибирском медведь вышел к людям

Его видели несколько раз. В ситуации разбираются Минприроды и полиция (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber