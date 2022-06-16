В Маслянино под Новосибирском медведь вышел к людям. Фото: "АСТ-54".

Жители Маслянино под Новосибирском заявили о медведе, который выходит к людям. Местные жители видели его в разных местах несколько дней подряд. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Минприроды Новосибирской области.

– О проблеме осведомлены, работаем над ней. Проводит мероприятия совместно с полицией. В приоритете работа пока у правоохранителей. Связано это с тем, что медведь появляется в муниципальной зоне. В настоящий момент зверя пытаемся отогнать от мест, где живут люди, – пояснили КП-Новосибирск в Минприроды.

Кадры с косолапым появились в соцсетях. На них видно, что мишка выходит из леса и разгуливает рядом с жилыми домами.

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