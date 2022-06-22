Ливень с градом прошел в Новосибирске 22 июня 2022 года

В Новосибирске прошел сильный дождь с градом. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске прошел сильный дождь с градом. Ливень обрушился на город около полуночи в среду, 22 июня.

Дождь сегодня с небольшими перерывами шел на протяжении всего вечера. Из-за дождя даже пришлось прервать свое выступление музыкантам у НОВАТА. Они играли там симфонию № 7 «Ленинградскую» Дмитрия Шостаковича. Приурочено мероприятие было ко Дню памяти и скорби.

В Новосибирске прошел сильный дождь с градом. Фото: Никита МАНЬКО

Дожди новосибирцам синоптики обещают на протяжении всей недели. При этом, температура воздуха будет варьироваться от +27…+29 градусов.

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