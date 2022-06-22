Ливень в Новосибирске 22 июня 2022 года: из-за грозы прервали исполнение «Ленинградской» симфонии у НОВАТА

из-за дождяпришлось прервать свое выступление музыкантам у НОВАТА.
Фото: Никита МАНЬКО
Ливень в Новосибирске 22 июня 2022 года обрушился на город вечером. Неожиданный сильный дождь с грозой доставил людям много неприятностей. К примеру, из-за него пришлось прервать свое выступление музыкантам у НОВАТА. Сегодня там проходила акция, приуроченная к Дню памяти и скорби: у оперного театра звучала симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича.
Люди не спешили сразу уходить с выступления.
Фото: Никита МАНЬКО
— Люди не стали уходить, даже когда начался дождь. Стояли под зонтами, надевали капюшоны. Но когда началась настоящая буря, прерваться пришлось уже музыкантам, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.
Дождь застал сибиряков врасплох.
Фото: Никита МАНЬКО
По прогнозам синоптиков, дожди будут ожидать новосибирцев на протяжении трех ближайших дней. Однако погода сама по себе при этом будет оставаться теплой.
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